讓愛延續綻放 為雲林家扶兒籌募333份耶誕禮物

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）環球文教基金會董事長許淑敏今天表示，環球科大8月退場，但愛心不中斷，今年繼續號召社會愛心，讓雲林家扶中心的心願樹壯大，今年將募集333份禮物，點亮孩童的幸福人生。

雲林家扶中心今天在虎尾非營利幼兒園舉辦心願樹啟燈儀式，許淑敏、雲林家扶中心主委陳燦勲等人將家扶孩童的心願掛在樹上，期待他們的耶誕心願都能實現。

雲林家扶中心333張心願卡，心願包括美術用品、檯燈、小凉被、參考書等，而小五邱同學心願希望能獲得青少年文學小說「修鍊」，因喜歡看課外書籍，希望透過閱讀書藉以提升寫作能力。

許淑敏表示，心願樹曾在環球科大綻放18年，學校雖然今年8月退場，心願樹的精神移植到虎尾非營利幼兒園，號召社會愛心，帶給家扶孩童們愛與關懷永續循環。

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許淑敏指出，心願樹是非常好機會教育與實踐，讓幼兒園孩子們知道社會上還有許多需要幫忙伸援手的地方，從小教育學習化為實際行動，懂得惜福感恩。

雲林家扶中心說，即日起心願樹333份耶誕禮物心願卡會掛在虎尾非營利幼兒園內的耶誕樹上，歡迎民眾一起來認捐，或親臨會場挑選，或電洽虎尾非營利幼兒園（05）6320355，所有心願耶誕禮物將訂於12月10日將捐贈雲林家扶中心。（編輯：郭諭儒）1131112