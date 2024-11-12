搶修電力大作戰 台電配電人員穿15公斤裝備受訓

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，將受訓半年，穿戴15公斤的裝備來回登桿，去年約有1成人員退訓。今年有護理師、美食部落客，還有父子檔來受訓。

432名新進人員在台電訓練所高雄訓練中心展開為期近半年受訓，受訓期間除了每天爬電線桿的登桿基本功外，還包括，模擬活電檢電掩蔽、壓接導線、投切地下肘型端頭、投切熔絲鏈開關、掛接地作業等。

台電今天曝光高雄訓練中心訓練內容，受訓人員穿戴15公斤的裝備來回登桿，還需克服戴上厚重絕緣手套後操作難度。今年有不少女性人員受訓，其中81年次賴品縈原是護理師，因爸爸是台電人員，在家人鼓勵下報考。

賴品縈接受媒體聯訪時說，有6年的護理人員資歷，但醫護環境不夠友善，加上爸爸和姊姊都是台電人員，自己決定挑戰配電維護工作。經過1個多月受訓，深覺這是很辛苦的工作，過去在醫院都在冷氣室，而今天天都要在大太陽底下學習，但這個工作CP值比護理師高，她會堅持下去。

25歲新進人員陳星汝是美食部落客，她接受媒體聯訪時說，家人會擔心配電安全性，而且女生力氣比較小，受訓期間常會整雙腿都是瘀青，父母看了會很心疼；但她很喜歡這份深具挑戰的工作，相信體力會慢慢跟上其他人，也喜歡在電桿上從高處看到的風景。

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台電鳳山區處副處長吳永宗接受媒體聯訪指出，每當停電事故發生，總會看到台電黃色工程車緊急趕赴現場搶修，其實電力搶修人員養成十分不容易，尤其是需要與時間賽跑，又要熟練操作裝備，確保生命安全。台電112年「配電線路維護類」報到人數約397人，最後順利結訓的僅有355人，約1成人員退訓。

台電表示，113年「配電線路維護類」報到人數約432人。從零基礎的素人一步一步訓練成能獨當一面，不管上桿或下地都面不改色的電力維護職人，需要超過1年的專業訓練，包括半年在高雄訓練中心集中訓練，以及半年下放各單位實地訓練，受訓合格才能成為正職台電員工，開始各項維護及搶修工作。（編輯：郭諭儒）1131112