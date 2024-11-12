苗縣13鄉鎮無公立托嬰中心 議員批資源不均

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）民進黨籍苗栗縣議員羅貴星今天質疑縣內社福資源分配不均，要求在未設公立托嬰中心及身心障礙日照據點的13鄉鎮優先設置；縣長鍾東錦回應，大環境因素使然，會盡力改善。

羅貴星在議會總質詢指出，近年縣內公托機構持續成長，但全都集中頭份、竹南、苗栗市及通霄、苑裡，全縣18個鄉鎮市，至今仍有13鄉鎮未有公共托嬰中心，他多次提出質詢，爭取於銅鑼、三義、西湖等地增設卻遲無下文，痛心向縣府喊話「拒當二等縣民，別讓二、六選區成為施政孤兒」。

羅貴星表示，明年度中央編列新台幣3500萬元委託辦理公共托育家園，盼縣府社會處盡速檢討改善；此外，縣內有12個鄉鎮完全沒有身心障礙社區式日間照顧據點，中央每年編列數千萬元經費協助地方，社會處應優先考慮未設置鄉鎮來研議設置，保障偏鄉弱勢權益，落實社福資源區域平衡。

羅貴星說，縣府施政應兼顧區域平衡，至少在每個選區內設立必要的福利設施，以實現全縣公平發展目標，他強力要求優先在未設有托嬰中心的13個鄉鎮，設立公立托嬰中心及身心障礙日照據點，保障偏鄉家庭育兒及弱勢需求。

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苗栗縣長鍾東錦表示，施政會力求公平，部分鄉鎮受限於人口結構、大環境因素會比較委屈，選區議員也比較辛苦，近幾年苗南地區的出生率「低到讓人害怕」，公家資源往往是先投入在新生人口數較多的地方。

鍾東錦指出，縣府會盡力尋找適當公家場地，例如學校多餘閒置空間，可以考慮裝修設置，他說，設置不難，縣府勻支經費應該可以支應，比較擔心的是找不到有意願接手營運公托的業者；不過仍願意盡力試試，先把公托設置好，或許做出口碑，或許年輕人更敢生，增加生育意願也說不定。（編輯：林恕暉）1131112