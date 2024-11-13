金門離島學校體驗數位應用 探索多元學習方式

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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）數位發展部11日抵金展開考察行程，並前往金門離島的西口國小舉行數位應用活動，數發部主秘胡貝蒂說，盼藉此啟發學童運用網路探索更多元學習方式。

數發部11日由胡貝蒂率團抵達金門展開為期2天考察行程，昨天與電信業者前往位在烈嶼鄉的西口國小，舉辦「體驗電信普及數位應用」活動，向離島師生展示網路普及下的多元應用服務。

胡貝蒂表示，希望透過「體驗電信普及數位應用」活動，讓西口國小師生體驗高速寬頻網路應用，並藉此啟發學童運用網路探索更多元學習方式。她期許西口國小師生未來都能成為數位創新應用服務提供者，將金門活力透過網路傳遞到世界各地。

金門縣行政處透過新聞稿表示，西口國小位於烈嶼鄉，是離島中的離島，過去因地理位置限制，數位資源相對缺乏，現在西口國小網路速度已大幅提升，校內固網寬頻速率達300Mbps，並可使用5G上網服務，體驗多元數位應用服務。

當天活動中，數發部團隊在校園內進行360度VR環景攝影，讓無法親臨現場家長透過網路欣賞校園，數發部並贈送近百組VR虛擬實境眼鏡給西口國小。

電信業者在活動中展示多項數位應用。中華電信展示「智慧教育」應用，透過AR行動劇場讓說故事姊姊帶領學生閱讀故事書並進行互動問答，及以VR虛擬實境體驗展示校園VR環景和恐龍等沉浸式數位教材；遠傳電信展示「遠距醫療」，讓現場師生現場體驗遠距診療和AI生理資訊量測，並安排遠端連線遠東醫院，讓師生實際模擬遠距診療看診流程。

此外，台灣大哥大展示「VR棒球體驗」，讓學生們戴上VR頭盔，體驗沉浸式棒球打擊活動，並進行分組對抗賽，享受科技與運動結合樂趣。（編輯：李淑華）1131113