藍質疑官員涉霸凌 數發部：已組專案小組調查

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（中央社記者劉冠廷、蘇思云台北3日電）國民黨立委徐巧芯今天表示，數位發展部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務人員；數發部回應，已組成專案小組調查，如經調查霸凌屬實且情節重大，該調整職務就會調整，或依法規作必要處置。

國民黨今天召開記者會，徐巧芯出示通訊軟體群組對話截圖表示，鄭明宗在內部溝通時充斥著辱罵，把粗口當成口頭禪，動輒以「混蛋」兩字評價公務人員。截圖顯示，鄭明宗在群組發「改我的指示有來說明請示嗎，混蛋」，還有「混蛋，11點我在哪裡」等，顯示鄭明宗以侮辱性字眼對待下屬並非一朝一夕。

徐巧芯指出，最近立法院在審查考試院正副院長及考試委員被提名人，被提名人應對於如何讓公務員在升遷過程中受到保障，以及在工作中不受到長官的霸淩，做出具體回應。國民黨會把霸淩事件該如何處置，作為審查考試院人事的重要標準。

國民黨智庫副執行長凌濤說，數發部的霸淩導致公務員降調、離開創新高，韌性建設司30人中，半年內有4名公務員選擇離去，離職率達13%。還有人寧願從9職等降調為7職等，原因就是若繼續待下去，對自己的身心靈可能造成嚴重影響。

國民黨發言人楊智伃表示，臉書社團「公務之聲靠北電台」11月22日已有相關爆料，但數發部連基本輿情都沒辦法掌握，尸位素餐、麻木不仁。

數發部回應，已依「數位發展部職場霸凌防治及處理作業要點」規定，由具法律、心理諮商等外部專業人士共同組成專案小組，以毋枉毋縱原則進行調查。

數發部說明，調查期間以保護當事人原則，視受影響人員的實際需要，提供必要心理輔導與支持；如經調查霸凌屬實且情節重大，該調整職務就會調整，或依法規作必要處置。（編輯：謝佳珍、林家嫻）1131203