清潔工月薪5萬？數發部駁：僅5人勞務承攬均薪3.8萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）民眾黨立法院黨團抨擊數位發展部浪費公帑，編列近新台幣4000萬清潔費，聘用58名清潔人員，數位發展部澄清並非事實，一是58名勞務承攬人力包含警衛、駕駛、機電等人，清潔僅5名，且並無月薪逾5萬的情況，預算編列涵蓋機電維護保養費用。

民眾黨立法院黨團接連二日於臉書發文批評數發部預算編列浮濫，包含114年度編列國外旅費2220萬元，以及數發部「一般行政」進用辦理辦公處所環境「勞務承攬」編列3903萬8000元。

民眾黨立法院黨團指出，數發部編制職員才261人，聘用58名清潔工，比例高達1:4.5，並不合理。

數發部今天再次澄清，報載「數發部清潔工平均月薪5.6萬」並非事實，數發部58名勞務承攬人力，從事包含環境清潔5名、警衛勤務8名、駕駛7名、機電2名、文書及事務工作28名及其他輔助人力8名。

數發部接著指出，每名派駐勞工平均薪資約為3萬8000餘元，機關支付廠商每月每人約5萬1000餘元，內含勞健保相關費用、利潤、稅金、年終獎金、加班費或差旅費等。

另外，預算編列內含清潔耗材、機電維護保養耗材等費用，數發部表示，經核算廠商派駐人員管銷費用比率，較警衛勤務、駕駛人力共同供應契約還低，尚屬合理。（編輯：楊凱翔）1140103