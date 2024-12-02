藍質疑國教署霸凌嚴重 教育部：本週內完成訪談

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（中央社記者王承中、許秩維台北2日電）國民黨今天質疑教育部國教署長期存在公務員遭霸凌狀況，並點名霸凌問題關鍵人物是國教署北部辦公室一名副署長。教育部回應，針對各類指控，將秉持勿枉勿縱原則，不容許霸凌行為存在，預計本週內完成訪談並釐清事實。

國民黨智庫副執行長凌濤、國民黨發言人楊智伃，以及國民黨立委徐巧芯等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，點名教育部國教署長期存在公務員遭到霸凌。

徐巧芯指出，國教署國中小組的張姓專委被指控每年多次拿納稅錢出國旅遊，但對待部屬卻連上廁所、出差都要管，只要心情不好就把公文整批退回，惡性對待部屬，極盡壓榨。國教署學前組何姓商借教師，屢屢突破法定年限持續商借，仗著資深跟長官關係好，基層公務員有業務接觸就會遭到痛罵、口頭霸凌。

徐巧芯指出，根據網友爆料，再經交叉查證，與國教署長期合作的台師大張姓副教授，只要情緒不好，國教署的公務員就必須要打電話安撫到深夜11時才能回家，這已經是家常便飯。且國教署長官只聽信張姓副教授的一面之詞，就對公務員破口大罵，導致承辦人員不斷更換，人人身心俱疲。

徐巧芯指出，國教署霸凌問題的關鍵人物是國教署北部辦公室許姓副署長，何姓商借教師、張姓專門委員、張姓副教授都是其心腹，沒有人敢得罪。有公務員透過網路用匿名方式揭露許姓副署長的惡行，而國教署的解決方式卻是聯絡版主刪文，然後再內部獵巫找出匿名文章作者。

教育部透過文字回應，針對近期接獲的職場霸凌陳情案件及今天記者會反映事項，教育部調查小組由全外聘專家組成，涵蓋法律、教育心理輔導、犯罪心理學及教育部霸凌事件調查人員等領域專業人士，預計本週內完成訪談並釐清事實，確保調查過程依法依據、客觀公正。

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針對外界提及與國教署合作的張姓合作教師，教育部表示，雖非教育部直屬人員，教育部也會立即了解其工作情況，確保相關處理全面且公正。

教育部重申，對於網路上相關資訊，教育部已有掌握並持續深入了解中，針對各類指控或情況，將秉持「勿枉勿縱」原則，不容許霸凌行為存在；調查期間，教育部將為受事件影響的人員提供必要的心理輔導與支持，並針對調查結果深入檢討，必要時提出改善措施，進一步完善內部管理機制。（編輯：林興盟）1131202