嘉義高中女師大跳三振舞爆紅 引校友不同看法

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義高中校運會女老師穿短裙與學生大跳三振舞，媒體熱播爆紅，校友則有不同看法，認為應以學生優秀表現為主；校方表示，班級創意進場表演，被截取畫面報導，非主動發新聞。

關於近日媒體熱播「嘉中校運會蔡姓女老師穿著短裙露出白皙長腿，與高二學生大跳三振舞」的報導，引起校友有不同看法，認為應該著力於學生學習上優異的表現。

嘉義高中今天提出說明，嘉中校運會開幕創意進場為歷年傳統活動，今年各班創意進場表演熱絡，有班級模仿日本漫畫演出、有老師以cosplay漫畫角色參與、也有老師帶領學生跳水果舞等。

嘉中表示，蔡老師班上的三振舞只是校運會其中一個節目，皆是校運會精彩活動中的一環，校方從未針對個別表演及校運會發布新聞。

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嘉中指出，這則新聞為媒體記者於threads（脆）社群網站發現有網友上傳影片，並撰寫新聞。在媒體報導後，學校基於尊重當事人意願，謝絕所有媒體採訪邀約，並統一發布說明，這項表演僅為運動會單一班級的創意進場活動。

嘉中指出，學校秉持聆聽與尊重不同聲音，也惟恐校友有所誤解，因此，獲悉校友對這起事件誤解時，即在校友群組說明，希望校友一起鼓勵表現優異的學生。校方近日也陸續發布學生優秀表現新聞，校友可以多給予鼓勵與點閱，讓社會大眾瞭解嘉中學生好的表現。（編輯：謝雅竹）1131113