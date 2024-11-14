屏東高中學生行動電源自燃火警 無人傷亡

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東高中下午2時許傳火警，學生行動電源不明原因自燃，校方緊急疏散200多名學生至操場。火勢已於下午2時24分撲滅、無人傷亡，學校已恢復正常上課。

屏東縣政府消防局表示，今天下午2時13分受理屏東高中通報火警，派遣屏東與屏二分隊各式救災車輛計6車13人前往，無人傷亡並立即出水線於2時24分將火勢撲滅，後續交火調人員處理。

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校方人員接受媒體聯訪表示，起火那班在上電腦課剛好沒人，隔壁班上完體育課學生回教室發現有濃煙通報，總務處立即將整棟樓學生約200至300人，疏散至操場避難，並以學校消防設備處理。火勢處理完畢後除該班學生在臨時教室上課，其餘班級皆在原班教室上課。

學生在社群平台Threads上貼出影片可見，濃濃黑煙不斷從1間教室竄出，有學生協助從校內消防設備拉水線。校方向全校發布訊息指出，初步調查肇因於行動電源不明自燃。這次突發事件，全體師生平安。學校後續會啟動相關教育宣導和安心輔導。（編輯：林恕暉）1131114