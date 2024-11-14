馬祖藝術島國際藝術家徵件 鼓勵轉譯冷戰資產

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（中央社記者潘欣彤連江縣14日電）2年1度的馬祖國際藝術島，第3屆預計於明年9月5日起登場，藝術島推動委員會公布國際藝術家徵件辦法，鼓勵創作者以外部觀點，轉譯馬祖冷戰資產。

根據日前公布之徵件辦法，徵件主題為「你的海洋，我的陸」，子題則由藝術家從冷戰與新冷戰文化、島嶼文化認同、海洋文化永續等方向中自訂。徵件類型則不限全新創作，現地創作或參與式計畫皆可，但作品須扣合馬祖場域精神與文化脈絡，並鼓勵結合在地風土與地方資源。

藝術島推動委員會指出，徵件對象不限國籍之個人或團隊，藝術家報名時須提出提案計畫書、簡歷與過往作品集、以及1頁A4內之動機信，上述文件總頁數不得超過10頁，並可以中文或英文提出。歡迎對馬祖國際藝術島有興趣之創作者報名參加。

根據徵件辦法，徵件截止日期為明年1月24日，推動委員會預計將選出3至4件作品，每件最高給予新台幣100萬補助。潛在展出地點則包括南竿26據點、53據點、梅石特約茶室；北竿40據點；西莒中正門、田沃聚落等，或藝術家亦可於提案中建議其他地點。

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藝術島推動委員會表示，馬祖戰地政務期間，馬祖從漁事根據地轉為海防據點，碉堡、砲火、坑道等綿密盤據島與沿岸，馬祖成為全球軍事據點最密集島嶼，卻讓海島日常退縮至離海最遠距離。徵件主題「你的海洋，我的陸」盼在澳口與據點的場域對話上，重新思考與標定馬祖與海洋關係。

徵件簡章可於馬祖國際藝術島官方網站下載，藝術島推動委員會透過徵件簡章強調，鼓勵來自世界各地創作者，以外部觀點轉譯馬祖冷戰資產，並邀請藝術家親自登島，認識馬祖島嶼地景與海洋文化，與珍貴閩東文化遺產，並反思當代前島嶼未來可能性。（編輯：林恕暉）1131114