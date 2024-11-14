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台灣陶藝重要推手李亮一逝世 鶯歌陶博館辦紀念展

2024/11/14 19:12
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（中央社記者高華謙新北14日電）鶯歌陶博館說，台灣陶藝重要推手李亮一去年逝世，陶博館即日起至明年1月12日舉辦紀念展，精選48組作品並展示他專利發明與改良的創作工具，梳理李亮一的陶藝一生。

新北市立鶯歌陶瓷博物館今天說，李亮一於1943年出生於台北，從國立台灣藝術專科學校雕塑科畢業後，自1970年向藝術家吳讓農學陶。先後成立天母陶藝工作室、台北陶坊、八里工作室，滋養無數年輕陶藝工作者，並撰寫書籍「陶藝技法1.2.3」，以簡單易懂方式教陶藝，啟蒙多人踏入陶藝界。

陶博館說，「李亮一紀念展」以「造型原理」「自然觀察」「從寫實走向抽象寫意」3大面向切入，展現李亮一自然、活潑、與泥共舞的創作態度。例如陶博館典藏品「清」「流」等人體陶板系列，透過泥土展現人體柔和線條。

陶博館表示，也會透過模擬重現工作室場景，展出李亮一製作試釉成果及創新改良的製陶工具。此外，李亮一的作品「小動物系列」透過簡單的技法與基本幾何的變換，捏塑出數種小動物，是他在各地辦理示範講座教學中會使用的創作教材，方式簡單易學，是台灣陶藝教學重要教材之一。

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陶博館館長張啟文表示，李亮一是台灣陶藝界前輩，創館以來曾擔任陶博館陶瓷學院講師、諮詢委員及歷屆陶藝獎評審，對陶博館推動與發展都有重大貢獻，無論在創作或教學領域，都是台灣陶藝的先行者。

張啟文說，展覽企劃之初，陶博館與李亮一接洽、策劃與籌備此次個展，不料李亮一去年驟然離世，享耆壽80歲，後續由家屬與工作室的老師們接手協助，順利完成本次展覽。（編輯：張銘坤）1131114

張啟文
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