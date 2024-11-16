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2年1度卑南族聯合年聚 2025年台東利嘉部落登場

2024/11/16 17:18（11/16 17:26 更新）
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2年1度的卑南族全國聯合年聚將於2025年2月1日在台東縣卑南鄉利嘉部落登場，籌備團隊16日在利嘉活動中心舉行報訊儀式。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年11月16日
2年1度的卑南族全國聯合年聚將於2025年2月1日在台東縣卑南鄉利嘉部落登場，籌備團隊16日在利嘉活動中心舉行報訊儀式。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年11月16日
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（中央社記者張祈台東縣16日電）每2年舉行1次的卑南族全國聯合年聚，明年2月1日將於台東縣卑南鄉利嘉（Likavung）部落登場，今天舉行「naruniruni na tawlriyulr 臀鈴的呼喚」報訊儀式。

台東縣府指出，卑南族8社10部落自1989年起，每年輪流舉辦聯合年聚，1998年起改為每2年1次，利用春節連假辦理，族人聚集交流經驗、聯絡情感，改善部落問題，找回傳統文化。

籌備團隊今天在利嘉活動中心舉行2025年卑南族聯合年聚報訊儀式，由籌備主任林肯毅主持、卑南族8社10部落的部落領袖、部落主席及縣長饒慶鈴等人出席，會中演唱年聚主題曲，象徵10部落團聚儀式。

卑南族各部落領袖對於傳統文化的重視與付出，以民族議會形式，建構單一民族跨部落協商和聯誼平台。林肯毅指出，經10個部落召開2次協調會，共同討論年聚活動內容。

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林肯毅說，聯合年聚將舉行5公里馬拉松、趣味競賽、傳統編花摔角競賽等，展現卑南族凝聚力、交流熱鬧的場合，明年1月18日也有歌謠音樂會，利嘉部落族人已練習傳統歌謠做準備。

饒慶鈴致詞指出，「卑南族聯合年聚」明年由利嘉部落第3度主辦，透過路跑報訊、音樂會、展覽、傳統競技競賽等，凝聚族群認同，縣府也補助經費，鼓勵部落持續推動文化。（編輯：謝雅竹）1131116

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