2025阿里山日出印象音樂 主視覺凸顯嘉義味

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（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣文化觀光局今天公布2025年阿里山日出印象音樂會主視覺，嘉義縣長翁章梁說，主視覺設計融入如鑽石般的日出、雲海、阿里山小火車及躍動音符，以會動的視覺凸顯嘉義味。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，2025年阿里山日出印象音樂會即將邁入第23年，在阿里山森林遊樂區用音樂演出陪著民眾迎接新年第一道曙光，2024年邀請團隊包括十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團及尋人啟事樂團演出造成迴響，2025年卡司也將會相當精彩。

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翁章梁表示，看見阿里山新年的曙光，象徵新的一年將迎來好運，這次主視覺設計融入如鑽石般閃耀的日出、雲海、阿里山小火車及躍動的音符，以會動的主視覺凸顯嘉義味。

他指出，阿里山在國內外知名，林業鐵路今年全線通車，還推出福森號及栩悅號特色遊程車廂，讓遊客享有多元的交通運具及旅遊規劃新選擇，歡迎全國遊客一起來阿里山迎新年第一道曙光。（編輯：戴光育）1131118