本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

大葉大學師生創作糖鐵彩繪牆 助地方永續發展

2024/11/18 13:40（11/18 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大葉大學觀光休閒系師生在彰化花壇鄉文德社區，創作白沙坑糖鐵五分車地景彩繪牆，當地耆老說五分車是兒時最深刻記憶。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年11月18日
大葉大學觀光休閒系師生在彰化花壇鄉文德社區，創作白沙坑糖鐵五分車地景彩繪牆，當地耆老說五分車是兒時最深刻記憶。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年11月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣18日電）大葉大學觀光休閒系師生到彰化花壇鄉文德社區，創作白沙坑糖鐵五分車地景彩繪牆，副教授林淑芬說，當地耆老說五分車是兒時最深刻的記憶，作為彩繪主題也達成永續發展目標。

大葉大學觀光休閒學系執行大學社會責任實踐基地種子計畫，由副教授林淑芬帶領多名同學，從今年7月開始，在花壇文德社區創作白沙坑糖鐵五分車地景彩繪牆，師生們訪談多名花壇文德社區耆老，利用3個月時間，創作一幅五分車運送甘蔗通過白沙坑隧道的彩繪。

林淑芬今天接受媒體聯訪時表示，訪問多名花壇文德社區耆老，都談到兒時回憶中，印象最深刻的記憶就是五分車糖鐵隧道，和文德村長林凱意討論，並在當地居民協助下進行彩繪，完成永續發展目標中的提倡終身學習及建構永續鄉村的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

當地耆老指出，小時侯物資缺乏，每當遇見運送甘蔗的糖廠五分車經過白沙坑隧道時，都會和玩伴偷抽車上的甘蔗，看到這幅地景創作時，鮮活的記憶就浮現眼前。

林凱意則說，大葉大學師生創作糖鐵隧道3D地景彩繪牆，可做為社區新的拍照打卡景點，更對社區歷史、文化傳承及凝聚居民向心力有很大幫助，未來希望可規劃社區1日小旅行，促進地方繁榮。（編輯：郭諭儒）1131118

#大學
#林淑芬
#大葉
林淑芬
經發會籲定義低薪勞工 勞動部擬提3萬1000元屏東安泰醫院火災釀死 衛福部允諾強化複合式防災
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：