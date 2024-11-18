虎科大成立印尼校友會 培育國際人才

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）虎尾科技大學近年致力於智慧科技應用，同時培育國內外學子，校方今天舉辦44週年校慶記者會，宣布成立印尼校友會，培育國際人才將是校務的新未來。

駐台北印尼經濟貿易代表處觀光暨交通部主任伊艦軒（Ichwan Josesoef）與世界印尼僑民聯誼會（IDN）全球總會副主席謝佳微（Ibu Kartika Dewi）特別到場祝賀，並由伊艦軒代表印尼親王K.R.A.TEJO BAGUS SUNARYO致贈其為虎科大親手打造的宮廷佩劍，肯定虎科大培育印尼青年人才有成。

伊艦軒表示，AI科技正夯，印尼也逐步發展，但缺乏人才，由於虎科大多年來在精密工業、科技方面有極佳表現，期待雙方後續有更多合作培育機會，代表處也會盡力協助印尼學生到此就讀。

虎科大校長張信良表示，虎科大致力於培育智慧科技人才，結合全球產業趨勢，積極發展國際化學習環境，目前校內外籍生中印尼學生佔4成，為印尼學生來台攻讀學位的重要基地。此外，外籍生畢業後留台或返國，均有很好的發展，今年更有越南畢業生獲得傑出校友榮譽。

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此外，虎尾科技大學「農藥質譜快檢移動實驗室」也在記者會上亮相，展示農業部農藥所、農糧署與虎科大攜手把關農安與食安的努力與決心。

虎科大今年目標擴大運用AI科技來服務中部地區並持續推行永續環境的願景，此次「智慧農業微策展」也顯示學校結合智慧關鍵技術，包括空中與地面的無人載具、環境控制系統與雷射除草技術等，已漸趨成熟，未來全面應用後將能降低傳統農業的人力成本，優化農作物生產質量的目標。（編輯：郭諭儒）1131118