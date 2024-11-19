連江縣警局公布詐騙案統計 被害人軍公教居多

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（中央社記者潘欣彤連江縣19日電）連江縣警察局今天公布全縣詐欺案件統計，今年1至10月全縣詐騙案被害人中，軍人佔4成，公教人員佔26%，軍公教族群為大宗。

連江縣政府警察局今天召開記者會，局長蕭欽杰指出，統計今年1至10月，共受理詐欺案件80件，以軍公教族群居多，軍人為32件，公教人員則為21件。合計財損金額為新台幣3290萬元，單件最高遭詐騙金額為600餘萬，至於軍人，單一案件財損均在40萬元以下。

蕭欽杰進一步分析，連江縣內6類高發詐欺案件中，若以職業分類，中獎通知類被害者高達73%為軍人，猜猜我是誰則達60%，一般購物詐欺軍人佔57%。至於公教人員佔比較高者，為釣魚簡訊100%、假網拍詐騙46%，以及假投資詐騙33%。

蕭欽杰觀察，馬祖地區雖人際關係緊密，但因大力宣導，民眾與公教人員若遇詐騙，絕大部分會向警方報案，不過幾乎所有被害人均要求「一定要保密」，避免親友鄰里議論。至於軍人，恐因害怕遭部隊處罰等原因，若被騙金額不高，會傾向不報案，故不排除有一定「黑數」。

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針對縣內遭詐騙比例較高族群，蕭欽杰強調，除「多元、聚焦、分眾、入戶」4大策略外，只要接獲軍人報案，即會前往被害人所屬部隊宣導，除具敏感任務營區外，每位駐軍至少接受過1次以上防詐宣導。至於公教人員，連江縣政府內已有跨部會宣講團，於各類活動中積極宣導。

連江縣政府警察局刑事警察隊長薛昇旭則以實際案例說明，某男公務員於今年6月初在交友網站上認識女網友，雙方互加LINE，女網友每日噓寒問暖營造熱戀假象，但其實欲引誘被害人至某投資網站註冊，並以高獲利詐欺方式詐騙男公務員匯款新台幣87萬元，後發現有異才知遭詐。（編輯：林恕暉）1131119