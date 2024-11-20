淡水小鎮變大城慶破20萬人 12/1老街點燈播星空電影

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北20日電）新北民政局今天表示，淡水區昨天已達19萬9979人，預估最快今天可突破20萬人；為慶祝小鎮變大城，12月1日將在淡水老街廣場點燈，播出「不能說的．秘密」星空電影院。

為慶祝淡水區人口成長，登記第20萬人的新設籍者，民政局將發給黃金2錢獎勵，前後兩名新生兒發給1錢黃金。民政局長林耀長上午在市政會議報告，人口於19日已達19萬9979人，最快今天突破20萬。

林耀長說，12月1日將舉辦點燈系列活動，晚間星空電影院則將播映藝人周杰倫自編、自導、自演電影「不能說的．秘密」；影片多數場景取自淡水，包括周杰倫母校淡江中學、八角塔、小白宮、淡水河岸。

民政局指出，點燈地點在老街廣場舉行，以往鄰近淡水火車站，現在是出捷運站後進入淡水老街的入口，是淡水門戶，燈期持續至明年2月13日。

民政局表示，將邀請淡江大學歷史系設計「淡水歷史廊道」，透過老照片講述淡水前世今生；民眾也可將期許裝進祈願瓶燈，當天下午也將有多組特色街頭藝人帶來音樂、魔術與戲劇等表演。（編輯：陳仁華）1131120