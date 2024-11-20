新北市府通過殯葬自治草案 噪音違規最高罰10萬

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北市政府市政會議今天通過「新北市殯葬管理自治條例」草案，針對送葬隊伍噪音管制，草案規定若違規於公告路段製造聲響、妨害公眾安寧，最高可處新台幣10萬元罰鍰。

新北市政府民政局表示，為有效規範殯葬設施、殯葬服務業及殯葬行為，今天提出「新北市殯葬管理自治條例」草案，並於市政會議通過，將提交新北市議會審議通過後，函報行政院核定後公布施行。

民政局指出，隨喪葬觀念改變，為鼓勵市民以多元環保葬方式回歸自然，並確保有限殯葬資源合理應用，參酌台北與桃園等其他5都使用年限規範，自治條例草案第4條訂定公立公墓使用年限為7年（若有特殊事由得另延長至多3年），第5條訂定公立納骨塔骨灰（骸）櫃位及牌位使用年限為50年。

針對民眾關心的送葬隊伍噪音管制，民政局表示，草案第7條規定，若業者或其受僱人違規在公告路段使用法器、樂器、相類器具或擴音設備製造聲響致妨害公眾安寧，最高可處10萬元罰鍰；情節重大者，更可令1年以下期間禁止使用新北市公立殯葬設施。

民政局指出，草案第14條也規範殯葬設施及服務業者不得拒絕、規避或妨礙查核及評鑑，經限期仍未改善者，可處1萬至3萬元以下罰鍰；草案15條也明定，如果有公司或商業未完成備查程序即代銷生前殯葬服務契約，可處6萬至10萬元罰鍰。

另外，草案其餘條文也針對私立殯葬設施最小面積、殯葬設施使用管制、屍體處理期限等訂定相關規範。（編輯：戴光育）1131120