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推廣台東有機農特產 11/23起2天竹縣13好市集展售

2024/11/20 16:29（11/20 16:56 更新）
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農業部農糧署東區分署攜手新竹縣13好市集，將於23、24日在竹北新瓦屋客家文化保存區舉辦「台東有機農特產展售活動」。圖為竹薑加工品。（農糧署提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月20日
農業部農糧署東區分署攜手新竹縣13好市集，將於23、24日在竹北新瓦屋客家文化保存區舉辦「台東有機農特產展售活動」。圖為竹薑加工品。（農糧署提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月20日
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（中央社記者盧太城台東縣20日電）農業部農糧署東區分署攜手新竹縣13好市集，將於23、24日在竹北新瓦屋客家文化保存區舉辦「台東有機農特產展售活動」。除了農特產品展外，還有親子DIY體驗。

東區分署今天發布新聞稿表示，為推廣台東縣優質有機農特產品，輔導台東縣政府及有限責任台東友善環境農產運銷合作社，與新竹縣13好市集合作，共同舉辦有機農特產展售活動。屆時將有來自台東鹿野地區農會等20家有機農產品經營者，現場展售多樣有機蔬果、茶葉咖啡、穀物雜糧及精緻農特產品與加工品。

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東區分署表示，活動除展售當季優質的東部有機雜糧、蔬果、農特產品與加工品外，並融入濃厚的客家風情與美食音樂市集氛圍，為現場增添豐富的視覺與味覺享受；活動期間，還有多項趣味十足的DIY體驗，如製作釋迦果飾品、洛神食農體驗、捏飯糰、以及翼豆番茄沙拉等，讓參與者深入了解有機農業的魅力，動手享受自製的樂趣。

為慶祝13好市集10週年，活動當天也將推出集點贈禮活動，邀請大小朋友一起參與，感受東台灣有機農產的豐饒與文化的多樣性。（編輯：李淑華）1131120

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