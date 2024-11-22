東西方聖母照顧印度弱勢 雲林跨宗教助蓋庇護所

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣崙背天主堂神父狄鐸為印度偏鄉發起籌設婦女就業發展暨兒童照顧中心，雲邑百二庄老大媽會今天捐助300萬元，讓中心擴建為2層樓建物，照顧更多弱勢，上月已動土，預計明年底完工。

「雲邑百二庄老大媽會」創會理事長林煜喆今天到崙背天主堂，在天主教耶路撒冷聖墓騎士吳百華等人見證下，將新台幣300萬元支票交給狄鐸。

來自印度的狄鐸來台服務12年，他說，來台前他曾在連Google地圖都難以找到的印度偏鄉Orumaniendal服務，有感於當地水源等環境不佳，婦女沒有工作，兒童因貧困吃不飽，也無法讀書，因此想為當地婦女、孩子蓋一間可以學習、工作及庇護的建築。

狄鐸著手籌設「婦女就業發展暨兒童照顧中心」，在台灣向各界發出募款，獲天主教嘉義教區主教浦英雄支持，並大力號召地方好友協助募款，盼能為當地氣候極端、生存環境惡劣、生存受到限制、三餐不得溫飽的家庭，帶來生命的希望和生活的盼望。

吳百華指出，浦英雄希望能促成善事，婦女就業發展暨兒童照顧中心可以提供婦女工作地方，並找老師指導婦女、兒童，因捐助地點遠在印度，本來不敢發太大願，只規劃1樓，經費約580萬元。

林煜喆說，之前經由律師張雲峰、奚淑芳夫婦牽線下，與狄鐸面談，認為中心應該擴建為2層樓建物，1樓做婦女的工作坊，學習技藝、就業，2樓做婦女、兒童教室。

林煜喆強調，扶弱濟貧是不分宗教，此次是東、西方「聖母」一起助印度弱勢，會員們熱心響應，不到1天即募得300萬元。

婦女就業發展暨兒童照顧中心興建工程已在上月動土，工程約1年多。雲邑百二庄老大媽會有意組團前往當地，親自了解其需求給予實際的協助。（編輯：謝雅竹）1131122