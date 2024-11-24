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嘉義布袋海域水質監測站啟用 保障水產品質

2024/11/24 15:42（11/24 16:16 更新）
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嘉義縣布袋海域水質監測站24日啟用，由嘉義縣長翁章梁（右6）主持，邀請海洋委員會主委管碧玲（中）等人出席。 （嘉義縣府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年11月24日
嘉義縣布袋海域水質監測站24日啟用，由嘉義縣長翁章梁（右6）主持，邀請海洋委員會主委管碧玲（中）等人出席。 （嘉義縣府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年11月24日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣24日電）嘉義縣布袋海域水質監測站今天啟用，設置12項監測指標並新增微粒自動採樣器，相關數據提供養殖業者，即時掌握水質狀況，擴大沿海水質監控、保障養殖業發展。

嘉義縣環境保護局今天在布袋商港北堤舉辦「布袋海域水質監測站啟用儀式」，由嘉義縣長翁章梁親自主持，邀請海洋委員會主委管碧玲、海洋保育署長陸曉筠、民進黨立委蔡易餘等人出席，眾人共同為監測站揭牌，未來監測站將持續監控嘉義沿海水質數據。

管碧玲表示，嘉義的蚵仔聞名全國，透過24小時沿海水質監測，可以確保蚵仔生長過程不受污染，也進一步加強食品安全程度。

翁章梁指出，東石及布袋都是養蚵重鎮，監測站不僅隨時追蹤海洋是否遭污染，實際上也保護養蚵的環境，進一步提升消費者對東石布袋蚵仔的信任程度。

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嘉義縣環保局長張輝川說，嘉義縣沿海養殖業興盛，為了確保水質穩定與養殖環境的安全，111年在海岸線北側東石鄉網寮設置全國首座陸上型24小時海水自動監測站，今天在海岸線南側設立布袋監測站，接下來可為全縣沿海水質監控提供更全面的保障

嘉義縣環保局說明布袋監測站設置磷酸鹽、葉綠素、溫度、鹽度等12項監測指標，其中新增塑膠微粒自動採樣器，結合自動水質採樣保存設備，將定期送驗海水，掌握沿海塑膠微粒含量。相關監測數據也都會提供給養蚵業者參考，幫助他們即時掌握水質狀況，隨時調整養殖環境，保障水產品質。（編輯：李淑華）1131124

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