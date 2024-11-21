迎接候鳥季 嘉義推鰲鼓賞鳥趣親子遊程

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣沿海每年候鳥度冬，文化觀光局與旅行社推出鰲鼓賞鳥趣、落羽松秘境及台版威尼斯彩虹屋等親子遊程，於今天舉行遊程行銷記者會，讓親子輕鬆跟團玩嘉義。

嘉義縣政府文化觀光局今天舉行親子賞鳥行銷記者會，規劃「親子賞鳥點」、「親子體驗趣」及「親子賞鳥遊」3大主軸，並推出2日遊行程，不論是自駕旅遊或跟團，都能輕鬆觀賞候鳥，縣長翁章梁、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁等人出席記者會。

文觀局指出，每年10月到隔年4月，嘉義東石與布袋濕地吸引大批候鳥過冬。東石朴子溪口濕地、鰲鼓濕地森林園區、布袋新岑公園、新塭鹽田、布袋濕地生態園區及好美寮濕地都是賞鳥絕佳地點，黑面琵鷺、琵嘴鴨等候鳥都會在此覓食。

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文觀局表示，「嘉義縣親子旅網站」推薦許多1日遊行程，遊客在賞鳥季，可到東石、布袋體驗捉白蝦、製作一夜干，參加沙洲生態導覽及鹽田解說；2日遊程，將帶領遊客至鰲鼓濕地賞鳥，安排專業導覽，還有落羽松秘境、好美里3D彩繪村、夜遊故宮南院等，讓親子輕鬆跟團玩嘉義。

翁章梁致詞表示，每年都有許多候鳥來嘉義沿海過冬，據統計，平均大約有1200隻黑面琵鷺停留；提醒遊客，賞鳥可攜帶望遠鏡或相機搭配長鏡頭，可從遠方靜靜觀賞候鳥嬉戲覓食可愛模樣。（編輯：陳仁華）1131121