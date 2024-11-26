苗縣16家「高風險」桌遊館 擬納八大行業稽查

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣近年桌遊館林立，為避免變相藏匿賭博、掩護非法情事，縣府針對提供打麻將、德州撲克的16家「高風險」對象，擬納入八大行業稽查範圍，加強管理。

苗栗縣內桌遊場館有增多趨勢，設立地點五花八門，縣長鍾東錦擔心這類場所容易吸引青少年、學生聚集，恐被有心人士吸收淪為犯罪幫凶，或有賭博行為缺錢而可能犯案衍生社會問題衝擊治安，責成工商發展處進行稽查。

工商發展處處長詹彩蘋今天在縣務會議報告指出，現行商業登記制度，除特許營業項目須經主管機關核可後始得登記外，其餘採自由登記制，坊間桌遊館均以登記有營業項目代碼J701040（休閒活動場館業）開設經營。

經統計稽查，全縣登記有「休閒活動場館業」營業項目的商號共計85家，其中，純桌遊1家、僅供人打麻將11家、僅供人打德州撲克3家、供人打麻將與德州撲克2家；其餘68家有經營民宿、撞球場、土木包工業、瑜珈、舞蹈社、健身房或一般商店不等，全數未查獲有賭博情事。

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詹彩蘋表示，針對經稽查有從事麻將或撲克行為的16家桌遊館，將列為高風險對象，擬納入未來八大行業例行稽查對象，定期辦理稽查以嚇阻非法賭博行為，未來申請該營業項目商號將嚴加審查，並請警察局通報各派出所轄區新設麻將、撲克場所，加強稽查取締不法。

為防堵合法登記掩護非法情事，詹彩蘋建議，把休閒活動場館業列為特定行業，研擬透過修正自治條例及特定行業登記審查作業要點，嚴格審查，在登記的時候進行實質審查與現場勘查，從源頭管制杜絕無良業者進駐，降低違法風險，未來若是認定為特定行業，將有18歲以下不得進入之限制及相關罰則，嚴重將會斷水斷電。（編輯：張銘坤）1131126