芎林人抗議寵物紀念設施申設案 竹縣府：仍在審查

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣政府接獲私人申請在芎林鄉設置寵物生命紀念設施，地方人士今天抗議表達反對，縣府說，此案仍在審查中，還未同意動工，後續會要求申請人向民眾說清狀況，以釐清疑慮。

新竹縣芎林鄉陳姓人士告訴中央社記者表示，芎林鄉設置寵物生命紀念設施，地方憂心若未來園區內設置動物火化場等設施，可能會有空氣污染、交通等狀況，今天民眾集結抗議表達反對。

對此，新竹縣政府透過文字表示，今天至芎林鄉會勘「寵物生命紀念業特定目的事業用地變更申請案」，此案為私人申請以非都市土地變更為「寵物生命紀念業特定目的事業用地」，在10月8日通過農業部的興辦事業計畫審查。

縣府說，動物保護防疫所依非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點接續辦理，並將針對此案的農地變更、水土保持、土地、建物及環保等相關事項，交由相關權責單位依法審認。

對於外傳園區即將動工，動保所表示，此案還在前置作業，11月26日是初步會勘，依審查程序不可能於12月4日前同意動工，已要求申請人向民眾說明清楚，釐清疑慮。

動保所說，會與縣府各局處依權責就農業環境影響、農地變更、土地及建築法規、水土保持及環保等規定審認把關。（編輯：李錫璋）1131126