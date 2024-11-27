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台中購物節鼓勵汰換老舊機車 可抽獎及最高補助3萬

2024/11/27 11:29
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中購物節正在進行中，台中市政府環保局今天表示，在購物節期間汰換老舊機車購買電動機車，除可獲得400組抽獎序號，符合補助資格者，還可申請最高新台幣3萬元補助。

台中購物節從10月24日起到12月25日舉行，消費滿500元就能自動參加抽獎活動，天天抽現金3000元、週週抽10萬元，還有百萬現金、百萬汽車，壓軸再抽精品好宅1戶。

環保局表示，台中購物節期間購買電動機車同享多重中獎機會，若在合作店家購車，很有機會獲得高達400 組的抽獎序號；若符合補助資格，可再向環保局申請低碳排車輛補助。

環保局說明，新購電動機車最高補助3000元至2萬5000元，淘汰老舊機車換購電動機車，最高補助7000元至3萬元；此外，今年首度推出兒童專案，申請人育有12歲以下兒童，可再加碼補助3000元。

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環保局長陳宏益指出，近年持續布建電動車充（換）電設施，祭出電動車免費停車（公有停車場或路邊停車格）、免牌照稅、免燃料費等優惠措施，鼓勵更多民眾改以低碳運具代步，進而降低整體碳排放量、維護城市空氣品質。

陳宏益表示，自民國107年至113年9月底，全市電動機車數量已突破10萬輛，從2萬3060輛增至10萬5732輛，成長率358.5%為六都之冠，成長量8萬2672輛則高居全國第2，顯見台中市正往低碳永續城市的目標邁進。（編輯：陳仁華）1131127

陳宏益
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