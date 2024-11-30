東海岸自行車賽12/1舉行 2420選手騎行美景

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）第16屆戀戀197東海岸自行車公路賽暨全民單車快樂逍遙遊12月1日舉行，有2420位選手報名參與，屆時東海岸、中華大橋及東197線（富源段）等地將實施局部交通管制。

主辦單位台東城鄉生活運動協會今天發布新聞稿表示，競賽將於12月1日清晨6時至下午1時30分在岩灣卑南水圳公園、東海岸及縣道197線舉行，共分車隊菁英組、市民競賽組、挑戰組等3組進行，其中車隊菁英組有189人報名、市民競賽組有1326人參與競逐、挑戰組905人報名。

當天清晨6時10分車隊菁英組（公路車）選手出發比賽 （分1梯次），15分鐘後市民競賽組（公路車）選手出發比賽（分5梯次）、7時05分舉行開幕式、7時15分為挑戰組選手出發（3梯次）。

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協會表示，車隊菁英競賽組及市民競賽組路線均由卑南水圳公園為起點，途經卑南溪防汛道路、台東大橋（左轉）、志航路、石川、台11線（在小野柳放行）、成功鎮、白守蓮、三仙橋北端折返終點197縣道（52.5K處），全程計130公里。挑戰組路線由卑南水圳公園為起點，途經卑南溪防汛道路、台東大橋（左轉）、志航路、石川、台11線（過小野柳後放行）、八翁翁折返終點197縣道（52.5K處），全程100公里。

為使比賽順利進行，比賽期間將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車及機車道，屆時利用聯外道路、志航路、石川、富岡及東海岸方向的汽、機車，請依照員警指示，請民眾及駕駛人能注意選手安全，並為選手在沿途中加油。（編輯：方沛清）1131130