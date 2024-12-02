屏2-1線道路完工通車 改善高樹易壅塞車流

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣政府為解決高樹鄉前往縣道185周邊道路壅塞，提升在地居民行車安全，新闢屏2-1道路，今天通車。屏東縣長周春米表示，帶動地方生活便利與提升屏北發展。

屏2-1道路全長824公尺、12公尺寬道路，斥資新台幣8700萬元，歷時近1年工程，今天舉行通車典禮。

周春米表示，鄉道屏2-1線為高樹市區往縣道185線（沿山公路）聯接道路，由屏2-1線終點往北經屏2線（大山二路）或屏7線（大山一路）往縣道185，沿線經建興社區並跨越後壁溪排水及阿烏排水等重要溪流，道路狹窄曲折且住家林立，尖峰時段及假日人潮多易造成交通瓶頸，影響周邊住户進出及行車安全。

為改善社區交通問題，自民國108年7月完成環境影響評估，於110年提報「生活圈道路交通系統建設計畫111～116年計畫」，獲交通部公路局核定總經費8700萬元辦理，新闢道路緩解高樹鄉交通壅塞，提升當地居民與遊客的行車安全。

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「屏東最北、高樹最美。」周春米表示，高樹鄉地理位置為屏北重要的觀光要地，屏2-1線新道路的設立，將高樹鄉打造為茂林國家風景區入口門戶的角色，串聯台22線、台27線及縣道185，為屏北地區注入觀光活力。

周春米說，施工過程也遇到凱米颱風重創高樹鄉，因此面對極端氣候建設需更有韌性，新闢道路完善道路排水與路燈照明等設施，沿線設置2座橋樑及道路側溝，並配合路口天際纜線地下化，避免風災期間造成電桿電纜致災風險。（編輯：李淑華）1131202