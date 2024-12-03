台中市定古蹟摘星山莊 修復經費3500萬元到位

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）有台灣10大民宅之首美譽的台中市定古蹟摘星山莊，因結構老化威脅安全，台中市文資處今天表示，修復經費新台幣3500萬元到位，預計115年8月完成修復。

摘星山莊占地近3000坪，園區遼闊、花木扶疏，處處雕梁畫棟，素有「無處不雕、無處不書、無處不畫」美名，更在1980年代被建築師公會評選為「台灣10大民宅之首」。但摘星山莊不敵歲月侵蝕，建築材料逐漸朽壞，屋脊斷裂變形，造成牆體滲水，引發木造構件腐朽等問題，威脅古蹟建築結構安全。

為重現摘星山莊的昔日風采，國民黨立委楊瓊瓔今天邀請相關單位現勘修復工程，文化部文化資產局古蹟聚落組長林炳耀、台中市文化資產處長李智富等單位代表參與，國民黨台中市議員賴朝國也出席提出古蹟修復建言。

楊瓊瓔表示，摘星山莊是潭子區的重要文化資產，磚雕、木作彩繪和交趾陶，都是清代建築藝術的極品，一定要讓它恢復昔日光采。

楊瓊瓔說，這次修復工程的推動過程雖然困難重重，歷經3次流標，第4次才決標，建議文資處利用修復期間，同步進行委外活化作業，期待完工後，委外廠商同步進駐營運，讓摘星山莊重新煥發光彩。

李智富指出，修復範圍涵蓋第一進、第二進、左右護龍及牆體等建築主體，包括屋面漏水修復、牆面及地坪改善、蟲害防治等多項工程，以「修舊如舊」為原則，力求保留古蹟原貌，並確保建築結構安全及未來使用功能。

李智富也感謝楊瓊瓔爭取中央補助，並說，修復工程預計投入3500萬元，即將在114年2月動工，預計115年8月完工。（編輯：李淑華）1131203