北市公車撞4機車 議員指駕駛事前已超時工作3天

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北3日電）北市11月29日發生公車追撞4輛機車事故，議員曾獻瑩今天說，駕駛案發前3天都超時，可能是事故原因，市府每年評鑑，業者卻常讓駕駛超時工作，要求市府及業者檢討。

台北市長蔣萬安今天下午列席議會市政總質詢，國民黨議員曾獻瑩質詢時指出，北市公車近期常發生事故，如民權東路口附近11月發生公車追撞停等紅燈的4輛機車，造成3名騎士輕傷。

曾獻瑩表示，這起公車事故肇事原因待釐清，但初步來看，似乎是公車未注意前方狀況，若當時未急煞，可能造成更嚴重的人命傷亡。

他說，依法規大客車駕駛每天開車不能超過10小時，否則容易疲勞，但北市公車追撞4輛機車事故，資料顯示肇事駕駛案發前3天都超時，每天工作超過11小時，可能是導致發生事故原因之一。

曾獻瑩指出，市府對公車業者設評分制度且每年評鑑，但幾乎每個業者都讓公車駕駛超時，加上駕駛缺額嚴重，恐是引發公車事故頻傳的原因之一，市府及業者都應負責並檢討制度。

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北市公共運輸處長李昆振答詢，相關制度當然要檢討，已把公車駕駛工時作為必稽查項目，並規劃優化公車路線而非拉長路線，且會視駕駛狀況調配班次，與其讓公車脫班或漏班，也不該讓駕駛超時或在精神不濟時工作。

蔣萬安答詢，公運處會要求公車業者補足駕駛人力，且不能讓駕駛違規超時，缺工、缺駕駛是全國性及結構性狀況，但不能當成安全疑慮藉口，會要求公車業者遵循法規及補足人力，甚至不排除以各措施手段調整公車路線，且會要業者落實規定，安全絕對不能打折，這是堅定立場。（編輯：蕭博文）1131203