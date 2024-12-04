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安心手鍊幫失智長輩找回家路 高市府增申辦窗口

2024/12/4 10:50（12/4 11:01 更新）
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高雄市社會局提供符合資格長輩免費申請安心手鍊，若發生走失情形，能透過手鍊上資料第一時間連絡家屬，至今已製發1萬5000多條，另新增18處社福中心協助民眾申請安心手鍊，盼減輕失智症對家庭負擔。（高雄市政府社會局提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月4日
高雄市社會局提供符合資格長輩免費申請安心手鍊，若發生走失情形，能透過手鍊上資料第一時間連絡家屬，至今已製發1萬5000多條，另新增18處社福中心協助民眾申請安心手鍊，盼減輕失智症對家庭負擔。（高雄市政府社會局提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月4日
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（中央社記者張已亷高雄4日電）高雄市社會局提供符合資格長輩免費申請安心手鍊，至今已製發1萬5000多條，為提高服務，今年新增18處申辦窗口，盼減輕失智症對家庭負擔。

高雄市政府社會局表示，安心手鍊是專為60歲以上或未滿60歲、45歲以上設籍高雄市民眾具有失智、精神異常、智能障礙或曾有走失者所設計。

凡持有身心障礙證明、醫生診斷證明或警局受（處）理案件證明單，也可免費申請安心手鍊，若無相關證明文件或非首次申請者，則可自費申請製作適合配戴者手腕大小的安心手鍊。

社會局指出，安心手鍊上刻有配戴者姓名及家屬聯絡電話，在不慎走失時，能辨識身分並透過手鍊上電話第一時間連絡家屬。

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社會局今天發布新聞稿表示，民眾可以到長青中心現場辦理，也可到高雄市17處警察分局及38區公所申辦，若較為偏鄉的地區，可利用郵寄或傳真方式，不便出門的民眾也可以透過E-mail寄件申請。

社會局指出，為提高服務，今年新增18處社福中心協助民眾申請安心手鍊，希望能觸及更多家庭了解安心手鍊，減輕失智症對家庭負擔。相關資訊可洽長青綜合服務中心（07）7710055轉教保課詢問，或上高雄市政府社會局長青綜合服務中心網站「照顧與關懷服務－失智老人服務」查詢。（編輯：李淑華）1131204

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