降低嬰幼兒窒息死亡事故 官民攜手製作安全指南

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）為降低嬰幼兒窒息死亡事故，桃園市政府婦幼發展局今天攜手靖娟兒童安全文教基金會製作「預防嬰幼兒梗塞窒息安全指南」，除在數位平台供下載，12月底前將寄發3萬冊實體指南。

靖娟兒童安全文教基金會發布新聞稿表示，根據衛福部歷年非自然死亡人數統計報告顯示，民國110年至112年嬰幼兒因窒息、嗆噎死亡人數共79人，近3年有逐年上升趨勢，窒息事故仍是嬰幼兒死亡主要風險之一，今天特別召開記者會，並邀請義消現場示範，加強嬰幼兒安全防護認知。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，在少子化趨勢下，家長們對孩子的安全更加重視，依據內政部日前公布最新人口統計資料顯示，今年1至10月，新生兒人數較去年同期減少2.59%，嬰幼兒因窒息引起的事故頻傳，部分家長在日常生活中往往未充分意識到潛在危險。

許雅荏期望，透過安全指南幫助家長了解育兒過程中可能潛藏的風險，並建構急救處理流程知識，提升家長應對能力，避免造成遺憾。

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桃園市婦幼發展局局長杜慈容說，桃園市是六都中最年輕、生育率最高的城市，除了生育也要確保每名孩子都能平安健康長大。依據過去統計數據發現，窒息是嬰幼兒事故死亡最大主因，希望藉此幫助父母或接觸嬰幼兒的大眾能及早察覺危險因子。

靖娟兒童安全文教基金會說，指南索取方式包含數位平台及實體發放，6日起，民眾可在桃園市育兒資源網、靖娟基金會粉絲團與官方網站等閱覽下載；至於實體指南將於12月底前陸續寄發至全市各托嬰中心、親子館及戶政事務所，安全指南分為食、衣、住、行、樂5大面向，各出版6000份，總計發放3萬份。（編輯：方沛清）1131204