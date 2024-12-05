約聘被要求簽離職單 竹市：組織調整離到職同一表單

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）民進黨新竹市議員曾資程說，城銷處不少約聘僱人員今天突獲通知須轉單位，還要先簽離職單，憂被離職，這是罔顧基層工作；市府表示，組織調整正常流程，權益不受影響。

曾資程告訴中央社記者表示，城市行銷處不少約聘人員今天突接到通知要轉單位，還須先簽離職單，約聘人員憂被離職，感到恐慌；且約聘人員多為清掃及維護人員，也擔心簽單後，即丟了工作，因此拒絕簽署並求救。

曾資程指出，約聘人員若轉單位或要簽離職單等，依照正常相關程序，應1個月前公告；另外，若簽離職單後，關於年資及特休假，也憂心是否會要重算。

他表示，對於市府人員只是在群組發訊息，就要約聘人員先簽離職單再走後面程序，卻沒有重新簽約的合約或聘書，此作法令人起疑是未照人事行政程序，過程草率粗糙。

對此，新竹市政府透過文字表示，市府組織修編的規劃與執行，歷經多次開會與協商，皆有充分溝通，此次因應業務調整單位所做移撥流程，到職與離職簡化於同一表單，屬組織修編正常程序，約聘人員原本年資及休假權益，皆不受影響。

城銷處表示，考量組改行政程序，每名約聘人員均須辦理離、到職程序，還得要兼顧工作，因此採簡化作業程序，依據人事處移撥通知書方式辦理，以順利完成移撥作業。

城銷處表示，此次調整在觀光維護科轉單位至工務處統計有74人、觀光工程科轉至工務處有5人。（編輯：陳仁華）1131205