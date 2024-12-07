防車輛闖入再釀意外 鹿港路跑動員百人交管

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣日前有男童參加馬拉松被闖入車輛撞死，1場路跑活動今天在鹿港鎮登場，為防再發生意外，鹿港分局員警及義警等約100人在6公里長路線管制交通，讓活動順利進行。

中華民國工業區廠商聯合總會為響應政府「淨零碳排」轉型政策，和經濟部產業發展署及產業園區管理局，在鹿港鎮玻璃媽祖廟台灣護聖宮前合辦地球減碳快樂跑暨市集園遊會。

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日前有男童參加在彰化二林鎮舉辦的伯立歐公益馬拉松，遭休旅車從後方撞擊，男童頭部重創送醫不治，男童父母舉辦追思音樂會，肇事駕駛也寫道歉信，向男童及男童父母等人表達歉意。

為防範類似意外再發生，彰化警方指出，上午在彰濱工業區鹿港區登場的地球減碳快樂跑活動，路線雖只有6里公長，轄區鹿港分局出動6名員警在路口管制交通，加上義警及志工等共計約有100人，防範車輛闖入，讓活動順利安全落幕。（編輯：謝雅竹）1131207