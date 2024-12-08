本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基層籲採下對上考評 陳其邁：健全制度保障人員

2024/12/8 13:53（12/8 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾寫信到總統府信箱盼公務人員考核制度採用下對上考評，基層應享有主管考核權。高雄市長陳其邁（前）8日表示，會按照全國人事法規一致規定辦理，並健全人員保障或相關職場申訴管道，讓基層人員在工作上獲得合法保障。中央社記者張已亷攝 113年12月8日
民眾寫信到總統府信箱盼公務人員考核制度採用下對上考評，基層應享有主管考核權。高雄市長陳其邁（前）8日表示，會按照全國人事法規一致規定辦理，並健全人員保障或相關職場申訴管道，讓基層人員在工作上獲得合法保障。中央社記者張已亷攝 113年12月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄8日電）有民眾寫信到總統府信箱盼公務人員考核制度採用下對上考評，基層應享有主管考核權。對此高雄市長陳其邁表示，會依法規辦理並健全相關職場申訴管道，讓基層人員獲得合法保障。

高雄市長陳其邁今天上午視察茂林區布魯布沙吊橋，以及出席茂林區公所辦公廳舍動土典禮，他在會前接受媒體聯訪指出，全國對人事考核都有一定規定，會按照全國人事法規一致規定辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳其邁提到，民眾對市政服務最在意的是能否即時解決問題，會健全人員保障或相關職場申訴管道，讓基層人員在工作上獲得合法保障。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發熱議，近日有民眾寫信到總統府信箱，認為不能僅有主管能評估員工工作狀況，主管或機關首長等也應接受基層人員評估，建議除上對下考評外，也應採用下對上考評。另有網友看到信件內容後，發文呼籲一起寫信到總統府信箱，落實獎優汰劣。（編輯：張雅淨）1131208

#高雄市
#陳其邁
#總統府
#勞動部勞發署北分署
陳其邁
高雄路竹番茄因風災減產 陳其邁化身總舖師行銷2025高市手繪年曆、水果月曆 13日開放索取
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.27
更多編輯台推薦新聞：