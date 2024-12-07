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高雄路竹蕃茄因風災減產 陳其邁化身總舖師行銷

2024/12/7 13:47
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（中央社記者張已亷高雄7日電）路竹番茄節今天登場，高雄市長陳其邁化身總舖師體驗大鍋料理並行銷在地農特產，同時提醒蕃茄日前因受颱風影響，產量剩約4成，歡迎大家把握機會品嚐汁多味美路竹小番茄。

陳其邁與民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺及國民黨立委柯志恩等人，今天出席路竹體育園區「2024路竹番茄節」。陳其邁化身總舖師親自體驗烹調大鍋番茄料理「路竹番茄雞肉螺旋麵」，並前往產銷班農特產品攤位品嚐路竹小番茄及果乾。

陳其邁表示，路竹物產豐富，擁有番茄、雞蛋、虱目魚及花椰菜等「路竹四寶」，其中番茄日前受颱風影響，產量僅剩約4成，今年若要吃到路竹小番茄，民眾要能捷足先登，不然可能要等到4個月以後。

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另外，陳其邁提及近年路竹發展，包括興建捷運、設立路竹秀傳醫院及多家廠商進駐路竹科學園區。他表示，將持續強化路竹區幼托、長照及日照等服務機能，目標將路竹區打造成「宜居」典範社區。

高市府新聞稿指出，路竹區公所主辦番茄節規劃豐富多元活動，包含舞台演出、在地農特產品直售專區、特色美食市集、寫生比賽、鮮採番茄列車，及闖關遊戲與料理體驗等，歡迎民眾共襄盛舉，詳情可上臉書搜尋「2024路竹番茄節」。（編輯：孫承武）1131207

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