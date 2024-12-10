黎元停車場改設殯葬專區喊卡 北市：另擇地點

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市殯葬處辦理第二殯儀館周邊黎元停車場改設殯葬專區的可行性評估，在今天公布結果，因若興建恐加劇交通壅塞，並考量業者、居民需求，此規劃「尚難執行」，將另擇地點。

台北市殯葬管理處今年在台北市議會大會決議下，辦理黎元停車場改建禮儀服務業者大樓的可行性評估，原先希望可以改善當地街景、整頓並遏止非法殯葬業者，但許多里民知悉此規劃後，表達強烈不滿。

台北市殯葬處今天發布新聞稿表示，經委託專業廠商進行可行性評估，並在7月29日、9月10日分別辦理業者及民眾說明會後，考量鄰近住宅區，且若興建會造成交通壅塞，評估結論為尚難執行。

殯葬處說明，原先規劃禮儀大樓會設有地下停車場，但停車格數可能無法滿足實際停車需求，恐導致尖峰時刻辛亥路及周邊交通更加壅塞，且社區居民對公共設施有多元考量，無論是蓋在同一棟，或將圖書館、區民活動中心獨立興建，都可能影響使用意願，並縮減禮儀業者工作空間。

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然而殯葬處指出，治喪需求龐大，禮儀服務業者大樓仍有興建的必要性，將持續評估其他地點興建可能。

市府人士日前透露，已針對3地點進行評估，包含黎元停車場改建殯葬專區、與三山善社合作蓋殯葬大樓、懷愛館（第二殯儀館）增建殯葬大樓，其中以三山善社方案搭配鄰近的長興淨水場蓋停車塔會是最適合解方，但三山善社組織龐大，需要時間整合，所以不會是最快的方案。（編輯：張雅淨）1131210