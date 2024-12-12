賴惠員邀體育署考察台南校園 盼助體育設施更新

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）民進黨立法委員賴惠員今天邀請教育部體育署及台南市政府等單位考察校園體育設施，共有台南溪北（曾文溪以北）地區7所學校提出設備更新計畫，盼獲體育署支持。

賴惠員上午邀請體育署副署長房瑞文帶領體育署團隊南下，會同台南市副市長葉澤山帶領市府團隊，先前往新營區新東國中進行座談，隨後轉往新營高中視察綜合球場等體育設施。

賴惠員致詞表示，體育場館不僅是學校資產，也是社區共享資源，今天共有7間學校各自提出體育場館更新計畫，總經費近新台幣6000萬元，希望透過中央經費挹注，改善學校運動環境，並打造出適合舉辦全國交流賽優質場域，吸引全國各地隊伍到台南交流切磋。

賴惠員指出，如每年華宗杯排球賽舉行期間，全國各地勁旅都齊聚學甲，今年邁入第45年，已成為台灣指標性排球賽事，學甲區排球樂活館等體育建設是必要的，而建設學校體育設施及場館，社區居民也能利用這些設施，享受更健康生活，做到資源多元共享與永續發展。

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葉澤山說，雖然台南是直轄市，但許多資源還是相對其他直轄市來說相對稀缺，必須要透過中央補助方式來協助發展，期盼體育署能對台南市學校體育設施及體育場館更新工程多給予幫助。

房瑞文表示，感謝台南市政府在全國中小學聯合運動會時提供協助，也讓全國看到台南的活力，目前教育部政策是校園開放，體育署會全力支持今日提出的體育設施設備更新計畫，但也希望市府及各校若順利獲得補助款，也要配合政策，開放社區民眾共同使用。（編輯：李淑華）1131212