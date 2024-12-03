賴惠員邀官員考察台南校園 盼改善校舍及數位轉型

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）民進黨立法委員賴惠員今天邀請教育部及台南市政府教育局人員，到台南溪北（曾文溪以北）地區多所國中、小學校園考察，盼校舍老舊及數位轉型等問題可獲適當經費挹注。

賴惠員下午會同教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、台南市教育局副局長楊智雄走訪新營國小、東山國小、後壁國中，並在這3間學校進行座談，聽取附近幾所學校代表簡報。

賴惠員表示，校舍老舊問題是台南市溪北地區教育發展面臨重大挑戰之一，不僅學習環境因基礎設施不足受限，校園安全也受到威脅，許多學校雖然多次嘗試整合資源，但在校舍空間改造與設施升級方面，多已超出學校常態性經費能力範圍，需要教育部支持與經費挹注。

賴惠員說，針對AI世代來臨與數位轉型需求，溪北地區學校在數位化教學資源普及與應用方面，仍有明顯不足，包括教師數位能力培訓、教材資源共享、設備汰換等，需要更多經費支持與政策引導。

賴惠員表示，未來將積極爭取國教署「數位共融及培力計畫」，針對偏鄉學校提供專業化支援，包括優先更換設備、提供數位教材資源，以及派遣專業講師進駐校園，為偏鄉學生帶來學習上的突破，教育部也應支持各學校結合在地文化與產業，發展具地方特色課程。

許麗娟回應指出，地方教育第一線聲音非常寶貴，若是經費及資源挹注無受限於法規，馬上就可以改善設施需求，國教署非常願意全力支持今日各學校提出的計畫。

楊智雄指出，今天各學校提出的預算需求，國教署中央補助款若能順利通過，市府教育局配合款一定全力配合，期盼中央地方齊心協力，讓孩子擁有更優質教育品質。（編輯：郭諭儒）1131203