本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
衛福部3簡任咆哮下屬、亂退公文 職場霸凌3案成立處分7人
首頁 / 地方

藍營中市議員穿運動背心力挺陳玉珍 盼尊重女性自主

2024/12/12 19:12（12/12 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委陳玉珍日前在立法院衝突中襯衫遭扯破，被質疑「脫衣求碰瓷」，多名黨籍台中市議員12日穿著運動背心、運動內衣上陣，力挺陳玉珍，強調尊重女性自主權。中央社記者趙麗妍攝 113年12月12日
國民黨立委陳玉珍日前在立法院衝突中襯衫遭扯破，被質疑「脫衣求碰瓷」，多名黨籍台中市議員12日穿著運動背心、運動內衣上陣，力挺陳玉珍，強調尊重女性自主權。中央社記者趙麗妍攝 113年12月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）國民黨立委陳玉珍在立院衝突中襯衫遭扯破，民進黨立委吳沛憶質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性；國民黨台中議員今天穿著運動背心上陣，力挺陳玉珍，強調尊重女性自主權。

陳玉珍因在立院衝突中襯衫遭扯破，她不滿被吳沛憶質疑「脫衣求碰瓷」，她表示，已請律師寫好訴狀，用司法讓吳沛憶認錯，求償新台幣150萬元。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員楊大鋐、張彥彤、邱愛珊、黃佳恬、陳文政、吳呈賢、吳建德今天聯合質詢時，他們穿上運動背心、運動內衣，呼應挺陳玉珍行動，強調「尊重女性自主權」。

前一陣子遭到性騷擾的黃佳恬穿上運動內衣，露出小肚子，伸張自己「衣著自主權」，更喊話「女人何苦為難女人」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市長盧秀燕則說，早年如果發生性平事件，被害女姓常被指責衣著服裝暴露，引誘別人犯罪，現在已有「性平法」，若還是要將犯罪事件與女性穿著連結，除觀念落後外，還有法律問題。

盧秀燕指出，從政30年，她知道政治人物非常、非常辛苦，不過機會也比別人多，能受到社會矚目與支持，因此更應自我要求，可以激烈爭論，但不要人身攻擊，應為孩子及社會做好的示範，不要起負面引導作用。（編輯：陳仁華）1131212

陳玉珍
指遭陳玉珍暴力攻擊 林月琴到北檢提告傷害陳玉珍不滿遭指脫衣求碰瓷提告 吳沛憶：人民有公評
吳沛憶
國際大學街舞高峰會 蕭副總統：讓世界看到台灣活力碳費114年起開徵 國科會估科學園區38家廠商須繳納
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：