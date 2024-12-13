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台東金門包機直航 114年3月起飛

2024/12/13 11:09
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣長饒慶鈴今天宣布，明年3月台東和金門將首度包機直航。台東縣政府交觀處表示，兩地包機直航不僅雙方居民有更便捷旅行選擇，也為觀光迎來新契機。

饒慶鈴今天上午在臉書貼出訊息表示，台東、金門是好朋友，互相支持鳳梨釋迦、金門高粱行銷，今年金門縣政府更將行駛於大小金門間的「太武輪」船，以台東好米交換贈與綠島，支持台東離島交通船。

她說，台東縣政府團隊努力推動更多旅遊選擇與金門縣政府、立榮航空、華府集團合作，台東和金門將首度於明年3月17日包機直飛。

饒慶鈴說，不論包機或定期航班，都必須有一定的市場規模才能長久，希望民眾多多支持，縣政府正持續接洽拓展國際包機，引進更多國際遊客。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受中央社記者訪問表示，首架「東金直航」台東包機將於明年3月17日啟航，可乘載183名遊客從金門起飛到台東，同日台東也有183名鄉親可直飛金門旅遊。

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他表示，台東和金門兩地歷來交流密切，金門縣政府去年為協助推廣台東釋迦，以金門高粱與台東鳳梨釋迦交換行銷，獲地方一致好評。

卜敏正表示，這次推動台東、金門包機航線，不僅雙方居民有更便捷旅行選擇，也為觀光業迎來新契機。金門旅客將免去舟車勞領、輕鬆抵達台東，感受台東豐富的自然景觀與部落文化、享受溫泉療癒、品嘗特色美食和農產品。同時，台東縣民也能利用這條航線輕鬆造訪金門，體驗金門深厚的歷史背景與獨特戰地文化。（編輯：謝雅竹）1131213

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