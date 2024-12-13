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冷氣團報到阿里山楓葉加速轉紅 最佳觀賞時節

2024/12/13 11:24（12/13 12:31 更新）
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冷氣團將至，阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台楓葉轉紅，地上也飄落紅葉。遠方為玉山山脈。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月13日
冷氣團將至，阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台楓葉轉紅，地上也飄落紅葉。遠方為玉山山脈。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月13日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）週末冷氣團報到，林業及自然保育署嘉義分署今天說，預期阿里山國家森林遊樂區及臨近的楓葉將加速轉紅，從現在起至明年元旦前為園區最佳賞楓時節。

林保署嘉義分署告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區主要賞楓地點為小笠原觀景平台、慈雲寺、沼平車站、對高岳車站等處，目前小笠原平台楓紅達5成，沼平、對高岳車站楓紅約4成，慈雲寺青楓甫轉紅，楓紅約1成。

阿里山攝影達人黃源明在臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」貼文指出，除阿里山國家森林遊樂區，在台18線（阿里山公路）十字路段以上，就可以看到沿線的青楓，79K明隧道起至83.5K路段，路旁的青楓正美。

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另外，88K至90.8K，黃綠紅的三角楓每天都在變色，站在楓樹下，從各個角度欣賞楓紅，會發現一棵楓樹就可以得到莫大滿足。92K至96K自忠路段，第2波青楓轉紅中，94K蓄水池楓香今年特別紅，紅葉品質保持得非常好，是今年最耐久的紅葉。

黃源明說，台18線公路從阿里山至塔塔加的台灣紅榨楓已經轉紅，沿線都可以看到公路上下層的「楓紅層層」景致，自忠到塔塔加有多處賞楓路段，看到楓紅就可以找個安全路旁停車賞楓了。（編輯：謝雅竹）1131213

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#黃源明
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#阿里山國家森林遊樂區
#林業及自然保育署嘉義分署
黃源明
阿里山楓紅較往年延後 估12月初才見美景穿山甲阿里山過馬路 公路局嘉大合作防路殺
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