草屯鎮長補選 民進黨籲嚴查假僱用監票員真買票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）有關草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部今天指出，地方選舉常有假借聘任監票人員、各鄰里工作人員，實際卻是行賄，籲檢調針對這類手法加強查察。但縣黨部沒有明確指特定人士。

南投縣選舉委員會定於民國114年1月18日舉行草屯鎮長補選投票，由國民黨南投縣議員簡賜勝對決民進黨南投縣議員蔡銘軒；民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、縣黨部發言人陳紀衡今天召開「浮濫僱用監票員等於買票」記者會，呼籲檢調應針對這類賄選手法加強查察。

陳玉鈴表示，過去地方選舉常有假借聘僱工作人員之名、行賄選之實，常見樣態如聘任大量外監人員、各鄰里高薪聘僱工作人員，以報酬影響選民投票意願；這場補選投票日在過年前，時間緊迫，呼籲鎮民勿以身試法，也請司法單位守護草屯，守護一場乾淨公平選舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳紀衡說，根據公職人員選舉罷免法第41條，推算競選經費最高金額約新台幣740萬元，草屯鎮有609鄰，若每1鄰負責人收到2萬元工作費，幫忙助選、動員、發文宣，就算不計其他競選支出，就已達1200萬元，超過法定上限，是否屬於賄選，請鄉親小心、檢調注意。

針對這場補選，南投地方檢察署先前已召開選舉查察會議，檢察長黃元冠認為，鑑於草屯鎮基層選舉曾查獲賄選，且這次選舉適逢歲末年終及農曆春節前夕，賄選極易結合年節活動贊助及禮品饋贈形式進行，他將親自帶領團隊全力查賄制暴、查辦假訊息。（編輯：謝雅竹）1131213