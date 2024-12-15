大甲鎮瀾宮七朝清醮普渡剛開香 烏魚子龍供品被搶光

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中大甲鎮瀾宮廟宇重修落成，舉辦重修慶成祈安七朝清醮大典，昨天普渡法會以烏魚子打造的巨龍造型供品，就遭民眾「搶」光。對此警方未接獲報案，廟方也表示活動圓滿就好。

有網友昨天在臉書（Facebook）社團發文表示，14日晚間普渡首日，開香才不到幾分鐘「烏魚子龍」就被民眾「偷」光，另一邊魷魚供品也被拔走一半，經在場廟方人員發現及時制止。

據了解，廟方原預計普渡活動結束後，就會開放民眾領取，不料活動才剛開始就被搶光。對此，台中市警察局大甲分局表示未接獲報案；廟方指出，事件既然已發生不會再追究，活動圓滿就好。

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鎮瀾宮建廟已有290多年歷史，因出現多處漏水，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生安全疑慮，民國111年重修，修復廟內彩繪、金爐重建等，由國家工藝成就獎得主陳三火施作屋頂剪黏，重現鎮瀾宮風華。

廟方昨天舉辦「甲辰年重修慶成祈安七朝清醮」普渡開香儀式，當中還有「看牲」與「看桌」特色，「看牲」由雞鴨豬肚等肉類，做成的造型藝術，其中以烏魚子打造的龍最為吸睛。「看桌」則是捏麵人，要讓老大公、好兄弟有得吃還要有得看。（編輯：李淑華）1131215