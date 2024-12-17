高市澄清湖運動休閒園區都計案通過 驅動球場升級

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高市澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，今天獲內政部都委會審議通過。市府運發局說，此變更案將有效改善場域功能，不僅提升澄清湖棒球場國際競爭力，更促進運動產業發展。

內政部都委會今天針對澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案進行審議，副市長林欽榮率相關局處出席說明，民進黨高雄市議員邱俊憲等人也出席。高市府會後發布新聞稿感謝內政部都委會委員支持，給予澄清湖棒球場提升健全機能、邁向國際的機會。

林欽榮今天在會中說明，澄清湖棒球場是南部唯一一個A級、可舉辦國際賽事、並容納2萬人觀賽的棒球場。該場域自民國88年啟用迄今已逾25年，一直缺乏捷運大眾運輸通達，周邊也缺乏健全的商業服務機能，迫切需要活化與再發展。

水利局也針對民眾團體提出的疑問逐一說明，強調計畫範圍現況就是農田，原本就無滯洪功能，也沒有小貝湖滯洪池公園存在，反而是開發後蓄洪容量可提升至6萬噸。另外澄清湖的水源取水自高屏溪，並非透過集水區集水。

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都發局指出，變更捷運聯合開發區以國有及市有土地為主，其中私有地主（均為自然人持有）計有5筆約僅715.7坪，佔捷運聯開區約23.6%且已同意納入聯合開發。政府尊重私有財產權，並與地主攜手協力開發共創雙贏。

運發局表示，此次都市計畫變將有效改善澄清湖棒球場場域功能，擴增商業服務及運動休閒機能。此次計畫並將結合捷運場站聯合開發，擴大運動休閒效益，不僅可提升澄清湖棒球場的國際競爭力，更將促進周邊運動產業發展。（編輯：李淑華）1131217