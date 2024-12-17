嘉市國際管樂節21日踩街 破紀錄邀9支軍樂隊參與

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）2024嘉義市國際管樂節自20日至明年1月1日帶來超過80場精彩演出。21日管樂踩街，將邀請49支國內外管樂旗隊演出，其中有9支軍樂隊伍參與，突破往年紀錄。

嘉義市政府今天發布新聞稿，嘉義市管樂節眾多精彩活動將自20日陸續登場，21日有管樂踩街嘉年華演出，「開嘉市集」21日、22日也在嘉義文創園區熱鬧登場，泰國南邦易三倉管樂團及嘉頌銅管五重奏會在「開嘉市集」帶來青春歡樂、熱情洋溢樂曲。

嘉義市長黃敏惠表示，今年嘉義市國際管樂節除了可以在音樂廳享受國際大師的協奏演出外，也能在戶外看到聲勢陣容浩大的行進管樂隊及華麗的旗舞演出。今年參與踩街的國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄，有9支軍樂隊伍現身。

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市府表示，今年海軍陸戰隊樂儀隊除了參與管樂節演出外，更指派優秀隊員到嘉義高工協助訓練嘉工管樂隊進行儀隊基本槍法訓練，嘉工也會參與管樂踩街展現訓練成果。

市府指出，嘉義市國際管樂節期間室內外音樂會地點，包括嘉義市音樂廳、文化公園、中正公園。管樂踩街嘉年華於21日下午2時在中央噴水池圓環舉行、當天傍晚後續在嘉義市立體育場進行變換隊形演出。詳情可查詢嘉義市國際管樂節臉書（Facebook）粉絲團。（編輯：郭諭儒）1131217