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中市警1.2億增測速設備等 議員籲多用交通工程防制

2024/12/18 18:16（12/18 19:11 更新）
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民進黨台中市議員蕭隆澤（左）、陳俞融（右）18日在議會質詢時指出，警察局編列預算增加執法設備，卻未見執法成效，認為不能再用懲罰性交通思維來防止交通事故，應採用交通工程增加外在強制代替處罰。（陳俞融提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月18日
民進黨台中市議員蕭隆澤（左）、陳俞融（右）18日在議會質詢時指出，警察局編列預算增加執法設備，卻未見執法成效，認為不能再用懲罰性交通思維來防止交通事故，應採用交通工程增加外在強制代替處罰。（陳俞融提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中議員陳俞融今天指出，警察局編列新台幣逾1.2億增加測速照相、酒精測試器、違規案件郵資，她認為應多以交通工程外在強制代替處罰；警察局長李文章回應，執法需裝備、數據佐證。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員陳俞融、蕭隆澤表示，警察局在預算雜項設備費中，編列6060萬，將增加固定式闖紅燈暨測速照相設備15套、移動式測速照相設備30套、呼氣酒精測試器40台，另外，又編列6000萬辦理違規案件郵資。

陳俞融指出，測速照相儀器增設，交通事故不見下降，警政署先前提出肇事原因，超速失控僅佔比2.13%，政府卻花費許多公帑抓超速。

她認為不能再用懲罰性交通思維來防止交通事故，應採用交通工程，增加外在強制力如減速丘、減速標線、道路寬度縮減，達成駕駛自主減速成效。

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李文章回應，測速照相最主要是用來抓超速及飆車，酒精測試用來抓酒駕，如果沒有這些裝備，執法會困難，且因執法需要數據佐證，酒駕、超速都須持續取締，案件數字才會下降。

警察局透過文字稿補充說明，交通違規問題，不能單靠工程面解決，必須兼顧工程、教育宣導及執法等面向，闖紅燈、超速飆車與酒駕也是目前最高民怨所在，增（汰）購設備自有其必要。（編輯：陳仁華）1131218

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