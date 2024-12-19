八哥棲基隆轉運站頂棚 旅客遭鳥糞襲擊苦惱

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆城際轉運站大頂棚麻花造型雖獨樹一格，但也吸引八哥夜棲，鳥糞從天而降，除滿地鳥糞外，旅客遭鳥糞襲擊也困擾不已，市府裝設驅鳥器雖稍有成效，現正思考澈底解決方式。

基隆城際轉運站7月啟用，大頂棚結構體柱子為鋼柱，每根由4根圓柱構成1單元，每單元以麻花狀扭轉上升到17公尺後，每根圓柱再分支成3根弧型開花鋼管圓柱，麻花頂棚特殊造型別具一格。

不過，麻花頂棚鋼管也吸引八哥等鳥類棲息，根據基隆鳥會觀察，每天約下午4時開始至隔天清晨，保守估計有100多隻外來種八哥會在大頂棚夜棲，下方來往的旅客不時遭鳥糞襲擊，造成旅客困擾。

基隆市政府交通處在轉運站啟用前，已在2樓平台加裝9台超音波驅鳥器，啟用後陸續加裝至18台，雖夜棲鳥類明顯減少，但仍無法澈底解決問題。

交通處現正考慮加裝超音波驅鳥器擴大範圍，或在鋼管架設圍網，但架設圍網需出動吊車高空作業等設備及人工，估計費用約新台幣100萬元，仍待進一步討論，交通處也歡迎各界提供建議。

相關單位也向基隆鳥會詢問驅趕八哥等鳥類方式，有鳥友建議用聲音、味道、鳥忌避劑或找猛禽驅趕，提供不同建議。

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基隆鳥會總幹事李知榕今天表示，使用聲音、味道效果恐怕短暫，等到鳥類習慣了又會回到原地，治標不治本，無法澈底解決問題，但若要以最末端手段捕捉移除，也可能造成民眾觀感不佳。

李知榕說，若以圍網方式要讓八哥無法在大頂棚夜棲，但八哥可能會改飛到西岸高架橋、中山陸橋下等地棲息，因族群並未消失，也會出現同樣問題，只是換地方而已，要驅趕鳥類棲息，其實難度很高，需要跨局處集思廣益，找出平衡方式。（編輯：方沛清）1131219