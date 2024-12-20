花蓮七星潭7度假村開發案暫緩 縣府認定具關聯性

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）國土計畫法將上路，今年初有7間公司有意在花蓮縣七星潭興建七大度假村，被揭露為2大集團交叉持有，規避環評規範。花蓮縣府認定為同一興辦計畫，決議全案暫緩。

七星潭七大度假村興辦計畫經在地民意代表、媒體揭露，由新東陽、吸引力兩大集團旗下7間公司或相關企業，分別送件申請，質疑彼此交叉持有，且避開10公頃須做環境影響評估規定，引起關注。

花蓮縣府觀光處指出，11月跨局處邀專家、律師就法律疑慮、環保法規詳盡討論跟查證，初步認定7案彼此存在關聯性，全案暫緩，日前已行文業主說明，目前還沒收到回覆。

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觀光處說明，由於7家公司有關聯性，若有意開發須將7案整併同1件興辦事業計畫，再重新送件或撤銷部分案件後續將視申請面積審查，超過10公頃須辦理環評，縣府歡迎開發投資帶動地方發展，但仍要合法合規。

七星潭位於新城鄉，當地鄉長何禮臺說，期待開發案能增加地方工作機會，帶動花蓮觀光，但前提是業者配合規定申請，若縣府要求併案，面積超過規定就該做環評，也希望縣府儘速審查。（編輯：孫承武）1131220