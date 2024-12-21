溪頭大學池清逾20年淤泥 撈出多世代iPhone手機

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）溪頭自然教育園區大學池是吸引遊客拍照熱門景點，園方近期排出池水，清除超過20年淤泥並修復邊坡砌石，清淤期間撈出多個世代iPhone手機，甚至有空拍機。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處所屬溪頭自然教育園區是南投縣熱門景區，其中大學池是園區特色景點，遊客常走過以孟宗竹材搭建的拱橋，並在橋上拍照留念，但不時有遊客不小心「手滑」讓手機掉落池中，由於水深，管理處接獲遊客求助也難撈起。

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管理處11月起執行大學池清淤、邊坡砌石修繕工程，近日完成，清淤期間撈出很多手機、照相機，甚至還有空拍機，但泡水許久，這些電子產品都覆蓋污泥、無法使用；另外，除發現苦花等溪魚，還有鯉魚、鰱魚與草魚等非園區魚類，疑人為放生。

管理處今天表示，今年風災造成周邊樹倒、邊坡砌石損壞，11月起展開清淤及修繕作業，希望清除厚厚底泥及樹葉等有機物，減少優養化、讓水質更好，也提醒遊客，手機、物品應小心手持並繫上掛繩。（編輯：李明宗）1131221