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屏東大眾運輸倚重公車 表揚12名優良司機

2024/12/21 16:48（12/21 17:11 更新）
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屏東縣政府辦理優良司機選拔，21日在屏東轉運站表揚12名駕駛長，由縣長周春米（前右6）出席嘉勉得獎者。中央社記者黃郁菁攝 113年12月21日
屏東縣政府辦理優良司機選拔，21日在屏東轉運站表揚12名駕駛長，由縣長周春米（前右6）出席嘉勉得獎者。中央社記者黃郁菁攝 113年12月21日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東地理狹長，大眾運輸倚重公車；屏東縣政府選拔優良司機，開放民眾投票，共12名司機脫穎而出。今天在屏東轉運站舉行頒獎典禮，獲獎司機分享工作的酸甜苦辣。

今天在屏東轉運站表揚12名駕駛長，由屏東縣長周春米頒發獎盃與獎金嘉勉。

在屏東客運服務25年的蔡旺龍榮獲特殊貢獻獎，他接受媒體聯訪表示，平時跑屏東市區到東港鎮路線，對這份工作有熱愛，但難免有累的時候。例如乘客太晚舉手，而誤會過站不停或確保避免視線死角造成車禍的精神壓力。不過只要下車時聽到客人說聲「司機辛苦了」，就會感到「揪甘心」。

獲金牌駕駛長獎的捷乘交通小黃公車司機周東益表示，開車有30年以上經驗，3年前來到這間公司。平常服務新園到東港路線，每天載客量20到30人，乘客多為70到80歲的老人家、人都很好，雖然自己已60多歲，「他們待我像兒子一樣」。

周春米表示，屏東地理狹長，鐵道運輸最南端只到枋寮，公共運輸方面比較辛苦，山區原鄉、恆春半島有賴公車補足需求，感謝屏東客運、高雄客運、國光客運與捷乘交通（屏東小黃公車）支撐起大眾運輸服務，也感謝客運司機，在自己位置把角色扮演好。

周春米回憶，求學時往返屏東都是搭乘客運，已成為青春回憶一部分，客運陪伴著許多人，不管是出門打拚或是返鄉，都能在客運上安靜休息片刻。為讓民眾可以輕鬆參與票選，今年首次導入屏東公車APP線上投票，吸引逾2600名民眾參與實體與線上投票，累計總票數達4000票，特殊貢獻獎駕駛長蔡旺龍就獲得近1000票，希望他將經驗傳承給新進駕駛長，讓屏東公共運輸更安全。

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縣府交通旅遊處表示，除蔡旺龍榮獲特殊貢獻獎，金牌駕駛長獎由捷乘交通小黃公車的周東益以最高票獲得肯定；優良駕駛長獎名單包括屏東客運田德享、陳俊良、陳宏智、陳東宏、李志綱、邱榮木、蘇通文，高雄客運邱宏忠，國光客運陳世峯，以及捷乘交通柯雅玲。

交旅處表示，今年加碼提高獎金，每名駕駛長獲頒獎盃、新台幣5000至8000元不等獎金，感謝辛勤付出，未來將持續舉辦，評選出更多卓越駕駛，成為業界典範。（編輯：郭諭儒）1131221

「113年屏東縣優良司機選拔」21日於屏東轉運站頒獎，在屏東客運服務25年的蔡旺龍（圖）榮獲特殊貢獻獎，他表示，對這份工作有熱愛，但難免有累的時候，不過只要下車時聽到客人說聲「司機辛苦了」，就會感到「揪甘心」。中央社記者黃郁菁攝 113年12月21日
「113年屏東縣優良司機選拔」21日於屏東轉運站頒獎，在屏東客運服務25年的蔡旺龍（圖）榮獲特殊貢獻獎，他表示，對這份工作有熱愛，但難免有累的時候，不過只要下車時聽到客人說聲「司機辛苦了」，就會感到「揪甘心」。中央社記者黃郁菁攝 113年12月21日
「113年屏東縣優良司機選拔頒獎典禮」21日舉行，獲金牌駕駛長獎的捷乘交通小黃公車司機周東益（圖）表示，乘客多為70到80歲的老人家、人都很好，雖然自己已60多歲，「他們待我像兒子一樣」。中央社記者黃郁菁攝 113年12月21日
「113年屏東縣優良司機選拔頒獎典禮」21日舉行，獲金牌駕駛長獎的捷乘交通小黃公車司機周東益（圖）表示，乘客多為70到80歲的老人家、人都很好，雖然自己已60多歲，「他們待我像兒子一樣」。中央社記者黃郁菁攝 113年12月21日
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